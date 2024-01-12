 

Онколог предупредил о риске, что полипы в кишечнике могут перерасти в рак

12.01.2024, 20:40, Разное
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Хирург-онколог Аркадий Беджанян подчеркивает важность раннего обнаружения полипов в кишечнике, так как они могут стать предшественниками рака этого органа. Проверка на наличие полипов в настоящее время считается одним из наиболее эффективных методов предотвращения колоректального рака.

“Полипы могут либо оставаться без изменений, либо превращаться в раковые опухоли при неблагоприятных условиях. Важно своевременно их выявлять, чтобы предотвратить такой исход,” – сказал онколог Аркадий Беджанян журналу “АиФ”.

Медик также отмечает, что наличие полипов в кишечнике может указывать на некоторые изменения в организме. Он перечисляет следующие признаки, способные свидетельствовать о возможности развития полипов в рак:

– Наличие крови в стуле или на туалетной бумаге.
– Изменение формы или цвета стула.
– Ощущение боли или дискомфорта в животе.
– Изменение частоты дефекации.
– Общее недомогание, усталость и непроизвольная потеря веса.

Беджанян настоятельно рекомендует всем, кто замечает у себя подобные симптомы, незамедлительно записаться на прием к врачу. Он также обращает внимание на факторы риска, которые могут увеличить вероятность развития рака кишечника, такие как возраст. После 50 лет каждому рекомендуется проверяться на наличие полипов в кишечнике, независимо от наличия симптомов.

Кроме того, люди с семейной историей рака кишечника и те, у кого есть воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона или язвенный колит, также подвержены риску образования полипов. Людям, у которых в семье были случаи колоректального рака, рекомендуется начинать профилактические обследования на наличие полипов с 45 лет.


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