 

Вначале Швецию включили в НАТО, а потом стали пугать войной

12.01.2024, 20:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Заявка о вступлении Швеции в НАТО и заключение соглашения о военном сотрудничестве с США несут угрозу безопасности королевства и всей Северной Европы, пишет SwebbTV. Шведское правительство внезапно объявило, что на территории Швеции может начаться война. Однако проблема заключается в том, что шведские политики сами создают такую ситуацию, о которой предупреждают сограждан.


AP

Совершенно непонятно, чем на самом деле занимаются шведские министры и высшее военное командование североевропейского государства, когда они заявляют о возможной войне на территории Швеции и делают вид, будто это всего лишь вопрос времени. Своими недавними заявлениями политическое руководство королевства даже умудрилось напугать детей в стране, пишет SwebbTV.

Многие шведы, вероятно, воспринимают разговоры политиков о войне как преувеличенные. В то же время к этому не следует относиться легкомысленно, ведь речь идёт о лицах, которые находятся у власти и реально могут привести к войне, от которой они сами же предостерегают.

По мнению аналитика Магнуса Стенлунда, своими действиями шведские правящие круги делают всё возможное, чтобы втянуть Швецию в возможную войну. Эксперт убеждён, что если бы Стокгольм не подал заявку на вступление в НАТО и не заключил соглашение о военном сотрудничестве с США, то ситуация в Северной Европе была бы гораздо более стабильной, а Швеция вызывала бы гораздо меньший интерес со стороны России.

Шведские политики намерены отправить 800 военнослужащих в Прибалтику, чем собственноручно увеличат риск втягивания страны в войну, и присутствие данного военного контингента в регионе будет этому только способствовать, пояснил Стенлунд.

Кроме того, война может начаться с нападения «под ложным флагом», что может вызвать реакцию со стороны американцев, которым шведское правительство предоставило беспрепятственный доступ ко всем своим 17 военным базам. Эксперт подчеркнул, что не стоит забывать о том, что у неоконсервативных правителей в США «нет тормозов» и они «прут только вперёд». На этом фоне вся правящая верхушка в Швеции является не чем иным, кроме как «очень послушной командой, которая невероятным образом следует инструкциям США», указывает аналитик.

Политики Швеции ведут себя «поразительно безответственно» в своей воинственности и выделяются на фоне, например, Финляндии, где не используют такую риторику, резюмирует автор статьи.


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