 

Конгрессмены раскритиковали Байдена за новый «десятилетний конфликт»

12.01.2024, 20:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден лишь уведомил конгресс о том, что он намерен нанести удары по хуситам в Йемене в ответ на их нападения на коммерческие суда. Однако по американской Конституции, он должен запрашивать соответствующее одобрение конгрессменов. Поэтому даже представители его Демократической партии его действия осудили, пишет Politico.


AP

 

Американские конгрессмены от Демократической партии раскритиковали решение президента Джо Байдена нанести удары по хуситам в Йемене, не получив предварительно одобрения конгресса. Этими ударами США ответили на нападения хуситов на коммерческие суда после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Администрация Байдена оправдала совместные удары, как проведённые «в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии с Уставом ООН». Но конгрессмены утверждают, что этот шаг нарушает статью 1 Конституции, которая требует, чтобы военные действия были санкционированы конгрессом. Байден уведомил конгресс, но не запросил его одобрения.

Конгрессмены-демократы Рашида Тлайб и Кори Буш назвали действия Байдена неконституционными и осудили «бесконечную войну». Член палаты представителей Марк Покан также отметил: «США не могут рисковать ввязываться в ещё один десятилетний конфликт без санкции конгресса».

 


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