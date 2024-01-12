Скандалы: Наследство актёра

Что оставил правнукам легендарный худрук Малого театра Юрий Соломин

В Москве скончался прославленный худрук Малого театра Юрий Соломин. Причина — осложнения после инсульта. Легендарный «адъютант его превосходительства» оставил не только солидное творческое наследие, но и материальное.

Что послужило причиной смерти актёра

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет после перенесённого в конце прошлого года инсульта. По данным телеграм-канала SHOT, с этим диагнозом худрука госпитализировали ещё 6 ноября. Артист потерял сознание, когда шёл к машине, чтобы поехать на работу.

Уже в начале декабря состояние Соломина стабилизировалось, его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Всё говорило о том, что артист выкарабкается: речь стала более чёткой, он стал принимать у себя не только родных, но и коллег из театра. После Нового года врачи начали готовить народного артиста СССР к выписке. Домой он вернулся за день до смерти.

Предварительной причиной сейчас медики считают почечную недостаточность, которая могла вызвать осложнения на фоне перенесённого инсульта. Она сопровождалась множественными кровоизлияниями в мозг с поражением височной области.

Что оставил после себя Юрий Соломин

В последние годы за Юрием Соломиным числились квартиры по двум адресам в центре Москвы: в Спиридоньевском переулке, куда артист приехал после выписки, и в Старом Толмачёвском переулке.

Квартира в Спиридоньевском переулке — семейное гнездо Соломиных. Здесь в 2019 году скончалась супруга артиста — актриса, режиссёр и педагог Ольга Соломина. Здесь же прописаны их единственная дочь Дарья и внучка Александра.

Жильё площадью 80 квадратов расположено практически в самом центре Москвы, рядом с Тверским бульваром и в двух шагах от Патриаршего пруда. В последние годы здесь любят селиться обеспеченные граждане и отдыхать модная молодёжь.

Недвижимость здесь традиционно дорогая: стоимость квартиры той же площади, которая прямо сейчас продаётся в доме Соломиных несколькими этажами выше, продавец оценил в 145 миллионов рублей.

Ещё одна жилплощадь, где видели Юрия Соломина, находится в Старом Толмачёвском переулке в одном из старейших районов Москвы — Замоскворечье. Здесь находится квартира площадью 116 квадратных метров. Цена квадратного метра здесь достигает 570 тысяч рублей. Таким образом, рыночная стоимость подобной жилплощади может составлять около 70 миллионов рублей.

Известно, что у семьи Соломиных была дача в деревне Валентиновке. Там с 40-х годов прошлого столетия создавались дачно-строительные кооперативы МХАТа и Малого театра. В собственности семьи находились 23 сотки и добротный деревянный двухэтажный дом площадью 100 квадратов.

На первом этаже находятся кухня, душевая и зал, на втором — две спальни и гардеробная комната. На приусадебном участке несколько плодовых деревьев, вековые сосны, ели и клёны, а между ними оборудована парковка на четыре автомобиля. В дом проведены кабельное телевидение и интернет.

В последнее время коттедж сдавался в аренду: на одном из сайтов недвижимости ещё недавно висело объявление о поиске жильцов, готовых платить за весь набор удобств 43 тысячи рублей в месяц.

Кто может претендовать на наследство Юрия Соломина

Единственным прямым наследником является 58-летняя дочь Соломина Дарья. Несмотря на то что Дарья росла в прославленной актёрской семье, по стопам родителей она не пошла и предпочла карьеру пианистки. Некоторое время дочь Соломина жила в Лондоне и преподавала там музыку, но потом вернулась в Москву. Она же была последней, кто видел Юрия Соломина живым.

У Соломиных также есть единственная внучка Александра. Сейчас ей 33 года, она замужем и успела порадовать деда двумя правнуками. В отличие от матери, она с головой ушла в театральную жизнь: сначала служила в труппе Малого театра под руководством знаменитого деда, а затем сосредоточилась на работе с детьми и преподавательской деятельности. Сейчас она с семьёй живёт прямо по соседству с родовым гнездом Соломиных — в Малом Патриаршем переулке.

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Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”