Мнение: Фигура, центр которой вне её

Почему Россия – худое государство

Смутно помню, что вроде бы была такая задачка в школьной геометрии, типа «может ли существовать фигура, центр которой находится вне её». Ответ тоже забыл, но почему-то кажется, что да. Но, оставаясь в рамках школьной программы и совместив геометрию с физикой, смешно было бы попытаться себе представить некую такую вот фигуру, на которую воздействуют центростремительные силы (как при вращении; земля же вращается?), содержимое начинает сдвигаться к центру… и его выносит вон! Ну просто потому, что центр-то – не внутри, а вне ея.

Во всяком случае, не знаю про фигуры, а страны такие точно есть. И речь не обязательно про колонии, с ними всё понятно: есть они, есть метрополия – и, естественно, народ из колоний всегда будет стремиться уехать в метрополию: там богаче, там сытнее, там свободнее, там, наконец, хозяева живут…

Но вот есть Россия. Вроде бы, формально – она ничьей колонией не является и вполне себе независима. Однако – находится ли ее реальный центр внутри нее? Опять-таки, формально – да: есть же Москва! Но как на самом деле?

На деле же, думаю, не у меня одного давно есть ощущение, что пресловутые центростремительные силы в России

а) действуют вовсю

б) реальный центр у России находится где-то совсем в другом месте

Возможно даже, что центр у России вообще не находится в какой-то определенной точке (жизнь – это все-таки не школьная геометрия). Он просто ВНЕ. Где-то, главное – за ее пределами. И это просто факт другой науки – не геометрии, не физики, а социологии.

Вы спрашиваете – как же так случилось, что в России сформировался такой чудовищный разрыв между теми, кого раньше называли «интеллигенцией», и основными народными массами? Между ними – полное взаимное отчуждение, неприятие, презрение и чуть ли не ненависть. Во всяком случае – полное недоверие. (Русская) интеллигенция не верит в (русский) народ и презирает его от души, народ не верит интеллигенции (и вообще «умникам») и платит примерно тем же. Наверно, в мире немного таких стран, в которых разрыв проявляется настолько явно.

Хотя, если присмотреться, отчуждение не просто между «интелями» и «простым народом» – пропасть, которую рисовали и раньше. Российское отчуждение глубже – оно скорее между «верхними» и «нижними», т.е. «элоями» и морлоками в терминологии Герберта Уэллса. Не зря Россия последней четверти века – это страна с культом «силовиков» (название, напрочь вытеснившее устаревшее «правоохранители»). Кто такие «силовики» в глубинном понимании этого слова? Это своего рода «анти-элита», или, если поискать аналог в российской истории – опричники, чья задача – «мочить бояр», а также купцов, вельмож… ну и интелей, конечно, как без них. Если совсем точно – мочить ВСЕХ, кто поднялся. Или по крайней мере – делать всё, чтобы «поднявшимся» жизнь медом не казалась, держать их в страхе, «тащить и не пущать». Путин, которого считают демиургом создавшегося своеобразного государства РФ, на самом деле всего лишь выполнял социальный заказ тех самых «широких масс», на которых он опирался и опирается все 25 лет своего правления: сделать «контрэлитное государство», или, в более привычных россиянам терминах – государство опричников.

Почему? А вот именно поэтому: потому что Россия – это государство без центра. Худое государство – в точном смысле этого слова. Оно ПРОТЕКАЕТ. И главное – оно не может не протекать: его центр вне РФ. Кстати, что сделал Путин со своими опричниками первым делом в 2014 году? Он первым делом запретил им всем… выезжать за границу. Путин очень четко выполняет условия своего социального заказа: он должен делать не «другую элиту», а – контр-элиту.

Но – он не может изменить физические законы своего социума: несмотря на все старания, все равно – народ стремится уехать или по крайней мере УЕЗЖАТЬ из России. Просто для тех, кто в России находится на нижних этажах лестницы, это – пустая и несбыточная мечта. Но, едва только кому-то удается подняться или хотя бы ПРИподняться…

Из России уезжают. «Патриотом» считается тот (или та), кто сумел устроиться на Западе (он же «цивилизованный мир»), то ТЕМ НЕ МЕНЕЕ приезжает в Россию и даже иногда живет в ней. Это рассматривается или как долг, или как жертва, или как прихоть – неважно. Важно, что это СТРАННО, но – вызывает уважение. Ну а тот, кто из РФ может уехать, но все равно почему-то остается – рассматривается в обществе или как чудак, или как неудачник.

Навальный, даже находясь под двумя условными сроками, все же сумел добиться разрешения на выезд за границу – и выезжал по 15-17 раз в год, «для лечения», «на отдых» и т.д. Путин за все 25 лет своего пребывания у власти выезжал из России крайне редко, а на отдых – никогда. В этом, на самом деле, очень существенная разница между ними в политическом смысле.

В народе «умники» почти все воспринимаются как «евреи», при этом в слово «еврей» вкладывается специфический русский смысл: он не имеет в виду ни национальность, ни вероисповедание (эти пункты русскому национальному сознанию на самом деле глубоко безразличны, «будь ты хоть негр преклонных годов» и т.д.), ни тем паче какие-то особенности морфологии, физиологии или генетики (для русского человека это вообще темный лес). Русский смысл слова «еврей» очень прост (подробно рассмотрю это в отдельном посте): еврей – всего лишь это человек, который не чувствует себя ничем обязанным «этой стране» и готов покинуть ее в любой удобный момент без малейших сожалений. Именно это вызывает у русского человека ярость, в которой есть что-то сиротское. И она тем сильнее, чем более русский человек ощущает отражение тех же самых чувств в себе самом. В определенном (именно этом) смысле «евреями» являются все русские люди – просто не все готовы в этом признаться.

Нельзя сказать, что эта проблема не осознается на уровне государства. Например – судорожные попытки «благоустроить Москву», в которую, особенно в последнее десятилетие, вбухиваются поистине циклопические средства – в надежде соорудить посреди Русских равнин буквально «лучший город Земли», самый продвинутый, самый озелененный, самый цифровизированный, самый освещенный, самый, самый, самый… Если успехи на этом направлении? Безусловно, есть. Какова цель? Цель – именно напрячься, стать на уши, пусть даже малость ограбить всю остальную страну, но – всё-таки создать Центр ВНУТРИ России, «точку притяжения», все же не выпускающую народ из страны…

Каковы успехи? Против социальной физики не попрешь. «Точку притяжения» действительно создали (хотя Москва в России всегда ею была, даже когда по ней бегали маршрутки и снег зимой принципиально не убирали) – но по большому счету Москва как была перевалочным пунктом, так им и остается. И, видимо, останется всегда, сколько б еще велодорожек не оборудовал неутомимый Собянин.

Из России ВЫНОСИТ людей. Народ перестал доверять «умникам» – но причина не в «уме», а всего лишь в уровне дохода. Я сталкивался с таким подходом, работая на провинциальных выборах в Государственную Думу. Чем дальше, тем больше как раз среди простых избирателей «глубинки» крепло горькое убеждение: каким бы честным, умным, «заботящемся о простых людях» не казался кандидат – всё равно: когда его изберут, он уедет в Москву… навсегда. «Только его и видели». Хотя и в Москве не остановится – постарается перебраться «выше». А что выше, чем Москва? Как ни странно, что угодно. Майами, Лондон, Чехия, на худой конец – домик в Болгарии.

Центростремительная сила. Страшная вещь.