 

“Заставляет страдать всех”: почему Кудрявцева ушла от мужа-спортсмена

12.01.2024, 20:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сделав заявление об уходе от мужа, Лера Кудрявцева попросила общественность не заваливать ее вопросами о случившемся. Телезвезда лишь намекнула, что причиной разрыва являются проблемы с алкоголем, не уточнив детали. “Алкоголь – зло”, – коротко написала 52-летняя знаменитость.

Поклонники Леры Кудрявцевой пришли к выводу, что к спиртным напиткам мог пристраститься именно Игорь Макаров, поскольку его карьера, по слухам, пошла на спад. Говорили, что спортсмен долгое время сидел без работы. Якобы так ведущая шоу “Секрет на миллион” стала единственным кормильцем семьи.

Но все это лишь сплетни, которые ни подтверждала, но и не опровергала Лера Кудрявцева. Телеведущая Лариса Османова, высказываясь о разводе блондинки с молодым мужем, дала понять, что допускает наличие психологических проблем у хоккеиста, которые и привели к разрыву.

“О спортсменах я знаю не понаслышке. После окончания карьеры или во время ее спада начинается депрессия, когда посвятивший всю свою жизнь спорту человек не знает, что ему делать дальше. Карьера спортсмена заканчивается очень рано, а впереди еще полжизни. Не все могут найти себе применение в другом деле, развив необходимые для этого навыки. Отсюда начинаются проблемы с алкоголем, азартными играми, запрещенными веществами”, – сказала собеседница “Дни.ру”.

Если Игорь Макаров в последние годы действительно не мог похвастаться успехами в карьере, то ему, по мнению Ларисы Османовой, следовало бы заранее готовиться к переломному моменту в жизни – со специалистами и спортивным психологом, причем непосредственно во время самой карьеры.

“Если спортсмен этого не сделал, он заставляет страдать всех вокруг, в большей степени, самых близких ему людей, которые в эту минуту просто не знают, чем помочь и что сделать. К сожалению, зачастую партнер просто не способен вытащить и помочь, если человек сам не хочет. Если это действительно стало причиной их разрыва, то я желаю Игорю Макарову быстрее решить свои проблемы, а Лере Кудрявцевой пережить это как можно быстрее”, – заключила Лариса Османова.

Фото: из личного архива Ларисы Османовой

Пока Лера Кудрявцева не дала развернутых комментариев по поводу развода с мужем, публике остается лишь гадать, почему телезвезда ушла от хоккеиста. Сейчас друзья и поклонники оказывают поддержку ведущей шоу “Звезды сошлись”, оставляя комментарии в Сети. Например, недавно к знаменитости обратился журналист Отар Кушанашвили. Его слова приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Вначале Швецию включили в НАТО, а потом стали пугать войной

12.01 / Конгрессмены раскритиковали Байдена за новый «десятилетний конфликт»

12.01 / Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации

12.01 / “Распад человеческого”: Кушанашвили взял слово после ухода Кудрявцевой от мужа

12.01 / Собянин: К проекту “Активный гражданин” присоединились более 6,7 млн человек

12.01 / Законопроект о мобилизации грозит Киеву всё новыми проблемами

12.01 / Западные союзники Украины подталкивают её к перемирию с Россией

12.01 / Собянин подвел итоги обновления инфраструктуры метро в 2023 году

12.01 / Запад — это Рим времён своего упадка

12.01 / Несмотря на санкции, российская оборонная промышленность получает необходимые зарубежные компоненты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика