Мнение: О женщинах наших… Зачем же они с собой это сделали?

В одном обычном женском дневничке, попавшем в Топ, увидел чисто женский текст и стопроцентно женский тест. Из разряда «Как понять, что…». И вроде бы глупость несусветная, но тема ведь людей зацепила! Наверное, из-за повторяющегося раз за разом слова «нелюбовь».

Это той крест наших дней — гипертрофированный спрос на «любовь» и всеобщий дефицит ей в #отношения­х. Все жалуются на нехватку любви, и на партнёра, который её «недодаёт». Недокладывает на блюдечко с голубой каёмочкой.

Но #женщины жалуются чаще.

Вот это вот «он не лю-ю-юбит» или, мягче, «не гори-и-ит» — оно повсюду. И в разговорах между подружками. И в различных дневничках, выносимых на публику. И в запросах к психологам, профессиональных и самозваных.

Так что же такое — эта ваша «нелюбовь»?

Это когда внешне «всё нормально». Вместе живут, вместе едят, вместе развлекаются, вместе спать ложатся. Не ругаются, не ссорятся и даже постельные удовольствия получают. Но всё равно потом жалуются — «не лю-ю-юбит». Или не так любит. Недостаточно. Не пламенно. Неправильно.

«Нелюбовь — это когда не ругают, но и не хвалят особо. Даже если прибралась в квартире и цветы поставила в вазочку», — это уже из текста-теста. Или вот ещё: «Нелюбовь — это когда нельзя делиться своими переживаниями, трудностями, болями и проблемами: взрослые люди справляются сами, поделись лучше чем-то хорошим».

А главное, наверное, вот это: «Когда ничего не дарят — нелюбовь. Когда жалко денег на тебя — тем более нелюбовь. И это даже хуже, чем ненависть. Та имеет под собой какие-то причины, от неё можно убежать или дать сдачи. А не любят — просто так, ни за что. И тут уже ничего не исправишь: нужно собрать узелок и уходить гордо. Или хотя бы осознать, что вот это — нелюбовь. Не любовь».

А вы тоже заметили, как много инфантилизма в этом тексте? И как немало в нём меркантилизма? И как ничего, ни слова, ни буковки нет про любовь к партнёру, например? Про то, что ему желательно тоже что-то давать, помимо претензий на невнимание, непонимание, нечуткость, нещедрость и негорение?

Если бы это сочинила девочка-подросток, можно было бы списать всё на «гормоны» и детский максимализм. Ничего, вырастет — поумнеет. Жизнь научит. Но тест-текст составила взрослая #женщина 35 лет от роду или даже чуть старше. То есть, всё всерьёз — и страдания, и стенания, и переживания, и… претензии. К мужчине, вестимо. Который в силу каких-то непонятных причин, видимо, обязан в режиме 24/7 утешать, понимать, баловать, одарять и носить на ручках ту, которая и так у него уже сидит на шее, свесив ножки. А иначе ведь это — нелюбовь!

Русская культура традиционно представляла наших женщин страстными, гордыми, любящими, способными на сильное чувство. Бескорыстными — в любви какая же может быть корысть? Это уже «нелюбовь» получается. И в жизни они были такими же — хотя бы матерей своих вспомните.

Теперь вместо сильных чувств — слёзные жалобы на «не гори-и-ит». Вместо гордости — горестный плач: «не лю-ю-юбит». А страсть осталась только к подаркам.

Ах, женщины, милые наши женщины!

Что же вы с собой сотворили за последние годы?

А самое главное — зачем, если от этого сами несчастны?

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