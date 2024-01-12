Мнение: Россия безопаснее и комфортнее, чем США

1. США сильно опережают современную Россию по уровню убийств — как минимум в полтора раза, если считать на 100 тысяч человек. При этом в некоторых регионах России — в Чечне, к примеру, — уже в разы безопаснее, чем в Америке. Цитирую (ссылка):



Резкий ковидный скачок убийств на 30% поставил точку в споре, где безопасней гулять ночью.

Казалось бы, ковидная эпидемия убийств в США идет на спад, и показатель 2022 уменьшился. Но это просто шутка в докладах ФБР. Не могут бороться, так досчитают задним числом, а на этот и на следующий год доложат о падении, и прикрутят новые звездочки на погоны за улучшение показателей.

В 2022 году уровень убийств и непредумышленных убийств по неосторожности в США составил 6,3 случая на 100 000 населения. Это меньше, чем в предыдущем году, когда уровень убийств и непредумышленных убийств по неосторожности составлял 6,8 на 100 000 населения. Однако из-за перехода ФБР на новую систему сообщения о преступлениях только 15’726 из 18’888 участвующих правоохранительных органов представили ФБР данные о преступности за 2022 год. В результате цифры могут неточно отражать уровень убийств и непредумышленных убийств по неосторожности в США в этом году.

На самом деле значение убийств в США ещё выше, можно смело прибавлять единичку. Все вышепредставленные данные – это данные ФБР. Но есть и другие ведомства, у них в 2021 на 3500 убийств больше.

2. В Школе Капитализма я объясняю, почему даже американцам с высокими по нашим меркам зарплатами всё равно не хватает денег на жизнь. Цитирую из начала поста (ссылка):



Больше 60% американцев тратят все деньги от зарплаты до зарплаты, не делая запасов и накоплений. Последние годы показатель колеблется между 52% и 66%, то есть всегда выше половины. Похоже, жить одним месяцем для современных американцев — это норма (ссылка).



Если смотреть на ситуацию цинично, то ничего запредельно страшного в таком образе жизни нет — времена сейчас вегетарианские, так что физически голодать или скитаться в поисках работы, как герои «Гроздьев гнева» Джона Стейнбека, средние американцы будут навряд ли. Для решения внезапных финансовых проблем существуют кредитки, а если банки перестанут давать в долг, обширные социальные программы предоставят возможность обустроиться в бедности с относительной сытостью и комфортом. Многие американцы тратят все свои доходы под ноль просто потому, что жизнь слабо наказывает их за эту дурную привычку.



Сами американцы уверен, считают иначе — как показывает опыт, они наверняка убеждены, что в США маленькие зарплаты и слишком дорогая жизнь. И действительно, среди «бедных», то есть среди тех, кто зарабатывает меньше 50 тысяч долларов в год, от зарплаты до зарплаты живут 77%, три четверти. Проблема в том, что рост дохода не решает проблему полностью. Среди тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч в год, а это по американским меркам вполне прилично, спускают все свои зарплаты на потребление 45%, то есть чуть ли не каждый второй (ссылка).



100 тысяч долларов в год — это примерно 750 тысяч рублей в месяц на наши деньги. Вполне достаточная сумма для жизни в США, даже с учётом более высоких цен на жильё, медицину и многие важные услуги. При этом американцы — не тупицы, как может показаться из выступлений наших юмористов, так что они отлично понимают, что иметь пухлый банковский счёт гораздо приятнее, нежели десятилетиями работать на банки, живя по уши в долгах. Однако, как видите, даже высокий заработок не позволяет американцам сделать очевидный для постороннего наблюдателя шаг: получая, допустим, 100 тысяч в год, ужать расходы до 50 тысяч в год, а оставшиеся деньги пустить на выплату кредитов и в накопление капитала.



Корень проблемы, полагаю, стоит искать в двух факторах, которые, объединившись, загоняют беспечных обывателей в опасную финансовую ловушку…

3. О несуразной дороговизне американской медицины, которую не могут себе позволить простые американцы, у нас писали ещё в советские времена. Блогер monetam приводит заметку из журнала «Крокодил» 1986 года (ссылка):

С другой стороны, советская медицина тех времён была хоть и бесплатна, но не очень технологична — современного на те годы оборудования катастрофически не хватало. Кроме того, у нас было всё хорошо с врачами, но плохо с младшим и средним медперсоналом, который иногда своими обязанностями откровенно пренебрегал. Наконец, отдельной болью в СССР была стоматология. Болью в прямом смысле слова: некоторые наши сограждане, побывав в советском зубоврачебном кабинете, получали такие сильные впечатления, что позже предпочитали терпеть любые неудобства, лишь бы этот травмирующий опыт не повторять.