Московским пенсионерам разрешат бесплатно пользоваться наземными переходами
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Московские пенсионеры получили новую льготу, после того как ЦОДД Москвы закончил внедрение зелёных кнопок вызова пешеходной фазы в светофорах на наземных переходах города с оплатой картой «Тройка».
До конца года этой категории граждан будет позволено пользоваться наземными переходами бесплатно.
В настоящий момент также прорабатывается оплата прохода по «зебре» посредством биометрии. Подключение всех светофоров к Единой биометрической системе завершится уже к июню, после чего начнётся тестирование новой функции.
Поскольку бесплатный переход дороги не входит в пакет федеральных льгот, в 2025 году гражданам, воспользовавшимся этим преимуществом, придётся подать декларацию НДФЛ-3 за прошедший год, уплатив 13% от сэкономленной суммы.
Если число переходов, заявленных в декларации, не совпадёт с числом переходов, зафиксированных камерами, необходимо будет оплатить штраф в соответствии с действующим законодательством.
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