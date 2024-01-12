Американская пара стала владельцами 400-летней крепости в Италии

Супруги из Колорадо, США, осуществили уникальное путешествие в историю, став хозяевами крепости XVII века, скрытой в средневековой деревне Эксиллес в Италии. Их приобретение, которое им обошлось в 19 тысяч евро (1,8 миллиона рублей), перепрофилировали в уютный дом для отдыха.

Супруги, прожив 18 лет в браке и имея множество визитов в Италию, начали мечтать о приобретении недвижимости в Европе. Случайно наткнувшись на объявление о продаже крепости, они отправились в туринскую деревню, где она находилась, хотя точный адрес не был указан в объявлении. Решившись быстро, они заключили сделку и приступили к ремонту своего нового жилища.

На обновление крепости потратили полгода и 94 тысячи долларов (8,3 миллиона рублей). Несмотря на то, что дом был пригоден для проживания, супруги решили его усовершенствовать, заменив отопительную систему, построив новую кухню и обновив лестницу.

Влюбившись в местный колорит, американцы решили даже дополнительно приобрести домик в той же деревне. Однако, им потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к медленному ритму жизни и итальянской бюрократии, а также приспособиться к особенностям налоговой системы. Супруги в настоящее время ограничены туристической визой, которая позволяет им находиться в Италии не более трех месяцев, и они не планируют окончательно переехать в Европу.

Эта история напоминает другие уникальные предложения в мире недвижимости, такие как продажа средневековых замков в Шотландии, где на территории поместья стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов находятся озера с лососем и форелью.