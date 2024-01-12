С начала 2024 года в РФ стало больше коммерческих компаний

На начало 2024 года число коммерческих компаний, внесенных в единый государственный реестр, составило 2,61 млн, что на 0,04% больше, чем на начало 2023-го (2,609 млн), по данным Федеральной налоговой службы. Это отмечает первый рост с 2015 года в России.

Анализ статистики ФНС, проведенный “Интерфаксом”, показал, что с 2016 по 2023 год количество активных коммерческих компаний в РФ сократилось на 1,5 млн, или 37,1%. За последний год общее число всех юридических лиц, внесенных в госреестр, также выросло на 0,6%, достигнув 3 млн 216,8 тыс.

Кроме того, за 2023 год количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ, увеличилось на 0,2%, достигнув 242,5 тыс. Важно отметить, что число коммерческих организаций, завершивших свою деятельность из-за ликвидации, снизилось на 5,1%, составив 46,5 тыс. по сравнению с 2022 годом (49 тыс.) согласно данным налоговой службы.

Также в 2023 году ФНС исключила из госреестра 207,5 тыс. компаний, что ниже показателя 2022 года (231,2 тыс.). ФНС имеет право исключать из реестра компании, которые в течение 12 месяцев не предоставляют отчетности, не осуществляют банковские операции или предоставляют недостоверные сведения.