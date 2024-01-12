Мнение: О постыдной тайне Америки в одном графике… Почему о ней все знают, но молчат?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Однажды утром 17 арабов, ливанец и египтянин поднялись на борт четырёх американских самолётов, и это обернулось крупнейшей для #США катастрофой со времён Перл-Харбора. В отместку тогдашний американский президент Джордж Буш-младший приказал бомбить… Афганистан. А затем американские войска вторглись в эту страну и 20 лет пытались поставить её под свой контроль.
Ну, логично же, да?
Но главный вопрос не в этом.
Он в том, зачем американцы вообще попёрлись в эту нищую, забытую даже Аллахом центральноазиатскую страну, которая находится за многие тысячи миль от американской границы, и чем они на самом деле там занимались все эти 20 лет?
Одна картинка даёт наглядный ответ лучше тысячи слов.
Тут хорошо видно, какими были посевы опийного мака в Афганистане до американского вторжения, как они выросли в ходе американской оккупации, и как запрещённые в России талибы навели с этим делом порядок, в разы сократив посевные площади. Теперь поставки «афганского» опия уменьшились в 20 раз.
И что же пишет по этому поводу американская пресса?
А она «жалеет» бедных афганских дехкан, которым теперь не на что будет жить. На огурцах и даже на табаке много не заработаешь…
Ну не стыдно ли так лицемерить?
—
Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет