Мнение: О постыдной тайне Америки в одном графике… Почему о ней все знают, но молчат?

Однажды утром 17 арабов, ливанец и египтянин поднялись на борт четырёх американских самолётов, и это обернулось крупнейшей для #США катастрофой со времён Перл-Харбора. В отместку тогдашний американский президент Джордж Буш-младший приказал бомбить… Афганистан. А затем американские войска вторглись в эту страну и 20 лет пытались поставить её под свой контроль.

Ну, логично же, да?

Но главный вопрос не в этом.

Он в том, зачем американцы вообще попёрлись в эту нищую, забытую даже Аллахом центральноазиатскую страну, которая находится за многие тысячи миль от американской границы, и чем они на самом деле там занимались все эти 20 лет?

Одна картинка даёт наглядный ответ лучше тысячи слов.

Тут хорошо видно, какими были посевы опийного мака в Афганистане до американского вторжения, как они выросли в ходе американской оккупации, и как запрещённые в России талибы навели с этим делом порядок, в разы сократив посевные площади. Теперь поставки «афганского» опия уменьшились в 20 раз.

И что же пишет по этому поводу американская пресса?

А она «жалеет» бедных афганских дехкан, которым теперь не на что будет жить. На огурцах и даже на табаке много не заработаешь…

Ну не стыдно ли так лицемерить?

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