Скандалы: С деньгами на вылет

Телефонные мошенники попытались похитить деньги «Аэрофлота», позвонив главному бухгалтеру компании от имени генерального директора

Телефонные мошенники опробовали схему отъема средств на национальном авиаперевозчике «Аэрофлоте», выяснили «Известия». Так, они позвонили главному бухгалтеру компании и от имени гендиректора требовали перевести средства за якобы оказанные услуги. Эта история завершилась задержанием злоумышленников, однако с другими организациями срабатывает — руководители и старшие сотрудники крупных компаний переводят средства наравне с обычными людьми, отмечают юристы. Почему такой вид мошенничества приобрел столь крупный масштаб и угрожает ли это конфиденциальным данным компаний — в материале «Известий».

Спасенные миллионы

Последний день новогодних праздников заставил понервничать представителей авиакомпании «Аэрофлот». Как рассказал источник «Известий» в следственных органах, вечером 8 января с главным бухгалтером компании по телефону и мессенджеру связались двое мужчин. От имени гендиректора перевозчика Сергея Александровского они на протяжении часа убеждали ее перевести 15 млн рублей на указанный ими расчетный счет — «для выполнения договора на оказание услуг с контрагентом «Аэрофлота».

— После того как злоумышленники получили отказ, они назначили женщине встречу в офисе авиакомпании на Арбате. В счет выполнения условий договора на оказание услуг просили передать «контрагенту» сумму уже втрое меньше — 5 млн рублей, — сообщил собеседник.

В итоге 9 января в 21:00 мошенники встретили в офисе не главного бухгалтера с деньгами, а оперативников. Были задержаны двое граждан Армении 1995 и 1996 годов рождения. На следующий день в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Покушение на преступление», а также «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Видеозвонок из «полиции»

Подобные случаи не редкость, и далеко не всегда их вовремя удается пресечь. Так, директор АО «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» Михаил Короткевич также лишился в декабре 2023 года крупной суммы, сообщил источник.

Правоохранительным органам он сообщил, что ему в Telegram написал руководитель и предупредил, что с ним свяжется некий Виктор Лапин, «чтобы задать вопросы». Это и оказался «сотрудник УФСБ», который сообщил, что кто-то хочет взять на имя Михаила кредит.

Дальнейшая цепочка звонков привела мужчину к потере денег. В течение трех часов он исполнил задание звонивших «сотрудников УФСБ» и перевел им около 2 млн рублей. При получении нового поручения — взять кредит 20 млн рублей — он понял, что стал жертвой злоумышленников и обратился в полицию.

Главный специалист одной из крупных консультационных компаний Светлана в декабре прошлого года также перевела мошенникам 2 млн рублей, которые взяла в кредит. Злоумышленники представлялись сотрудниками компании сотовой связи, «Госуслуг» и Центробанка. В ходе разговора женщина лишилась доступа к личному кабинету на «Госуслугах».

Еще один случай также произошел в конце 2023 года. Тогда главного специалиста Российской академии наук (РАН) Севиль Грабеклис мошенница в полицейской форме обманула на 1 млн рублей, сообщал ранее источник «Известий». 15 декабря неизвестный по телефону сообщил ей о якобы смене номера телефона в личном кабинете банка и попытке завладеть суммой со счета в 800 тыс. рублей. После этого по видеосвязи в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) с женщиной связалась девушка в форме и заявила о возбуждении уголовного дела. Она уговорила Севиль Грабеклис пойти в банк и снять со счета 1 млн рублей, а затем положить эти деньги на счет мошенников.

«Руководители — обычные люди»

О случаях крупного телефонного мошенничества «Известиям» напомнил и председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— В мае прошлого года начальника управления денежных переводов одного из крупных банков обманули злоумышленники. Они представились сотрудниками Центробанка и убедили потерпевшую перевести им 3,3 млн рублей, — рассказал он «Известиям».

По мнению юриста, в подобных случаях играет роль неосторожность самих потерпевших, которые не предпринимают мер по проверке сообщаемых мошенниками сведений и выполняют все их требования.

Опытные управленцы, бухгалтеры и другие старшие сотрудники тоже люди со своими слабостями и психологией, отметил в беседе с «Известиями» управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев. Кроме того, высокая должность не всегда свидетельствует о профессионализме, считает он.

— Особенного отличия от обычных людей нет. Контакты руководителей мошенники находят весьма легко, покупая на рынке или в интернете базу данных телефонных номеров, адресов или данных из ГИБДД — причем за сравнительно небольшие деньги, — добавил Алексей Гавришев.

Чаще всего телефонное мошенничество проводится из-за границы либо звонки осуществляются с давно утерянных SIM-карт, что затрудняет идентификацию злоумышленников, отметил юрист. Вернуть свои средства при их выводе на зарубежные счета практически невозможно.

В то же время угрозы конфиденциальным данным компаний телефонные мошенники обычно не несут, отметил Владимир Кузнецов. Их интересуют именно деньги, поскольку злоумышленники хорошо понимают, что получение документов и сведений подобным способом сопряжено с высоким риском раскрытия их личности.

Анастасия Платонова, Яна Штурма

Оригинал материала: “Известия”