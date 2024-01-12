 

Приняли за наркомана: в Петербурге уволили кондуктора, улыбавшегося пассажирам

12.01.2024, 17:33, Разное
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В Санкт-Петербурге уволили 42-летнего кондуктора автобуса Арсения Климушкина за то, что он улыбался пассажирам. Всего за месяц на него поступили полтора десятка жалоб, в том числе и от коллег, которые сочли его поведение непрофессиональным и «превращающим сложную и ответственную работу в балаган».

Пассажиры часто принимали улыбчивого кондуктора за наркомана, объяснил представитель перевозчика. В спальных районах ему несколько раз предлагали объяснить своё поведение в месте без камер, а также угрожали кастетом. Поведение мужчины регулярно создавало угрозу стычек и повреждения материального имущества перевозчика, поэтому его перевели в дворники на территории автотранспортного предприятия. Однако и там он продолжил своей улыбкой провоцировать людей, поэтому в конечном итоге был уволен.

«Очень жаль, что так получилось, и тем более обидно было слышать обвинения в наркомании, – пожаловался Климушкин. – Всё-таки я чистый уже две недели и начальство об этом знало».

Беседуя с журналистами, кондуктор признался, что поначалу хотел судиться, но потом решил «смотреть на ситуацию позитивно», всех простить и начать искать новую работу. К несчастью, в этот момент его ударил оператор одного из городских телеканалов, поэтому ближайшую неделю улыбчивому петербуржцу придётся провести в больнице.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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