 

Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации

12.01.2024, 16:44, Новости дня
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Новоселье по программе реновации справил 150-тысячный москвич. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил семью, которая въезжает в новостройку в районе Коньково.

Дом состоит из 418 квартир с отделкой класса комфорт. Шесть из них приспособили для маломобильных граждан.

Новостройка оборудована подземным паркингом. На первом этаже расположены помещения под предприятия сферы услуг и офисы, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Рядом с домом находятся социальные объекты, магазины и рестораны. Станция метро “Беляево” Калужско-Рижской линии расположена в пешей доступности.

“По программе реновации мы построили новые дома для расселения жителей из 1000 старых пятиэтажек”, – подчеркнул градоначальник.

По словам мэра, в 2024-2025 годах правительство столицы существенно ускорит темпы реализации программы. Для строительства нового жилья подобрали 602 площадки. Там возведут почти 10 миллионов квадратных метров недвижимости.

По реновации построено уже 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Проектируют и возводят еще 413 новостроек общей площадью восемь миллионов квадратных метров.

Мэр Москвы утвердил программу реновации в августе 2017 года. В нее вошло 5175 ветхих домов. Обладателями нового жилья с улучшенной отделкой станут около миллиона горожан.


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