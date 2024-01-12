“Распад человеческого”: Кушанашвили взял слово после ухода Кудрявцевой от мужа

Утром 12 января Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале объявила об уходе от мужа – 36-летнего хоккеиста Игоря Макарова. “Алкоголь – зло”, – добавила телезвезда и попросила всех, чтоб ее не беспокоили по этому поводу. Мол, никаких комментариев в данном случае быть не может. Но новость о разводе знаменитость все-таки посчитала объявить общественности по какой-то причине. Видимо, блондинка считает, что лучше сообщить об этом самостоятельно, чем позже начнут трубить чужие люди.

Поклонники уже выразили поддержку Кудрявцевой, как и некоторые друзья из шоу-бизнеса. Так, после случившегося взял слово журналист Отар Кушанашвили, с которым много лет дружит ведущая программы “Секрет на миллион”. В своем телеграм-канале мужчина обратился к Лере: “Милая подруженция, держись!”.

Далее Кушанашвили добавил, что старается воздерживаться от алкогольных напитков как раз-таки поэтому. “Именно по этой причине – распада человеческого в человеке – мы с Колей Басковым, Гэри Барлоу и Эросом Рамаццотти держимся подальше от зелья”, – написал журналист.

Не исключено, что вскоре Лера Кудрявцева расскажет подробнее о случившейся проблеме в ее личной жизни. Одно можно сказать точно: начало 2024 года выдалось для знаменитости тяжелым. Вернувшись с отдыха, телезвезда узнала о произошедшем потопе в ее квартире. 52-летней звезде предстоит, судя по публикациям в ее телеграм-канале, провести серьезный и дорогостоящий ремонт.