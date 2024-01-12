Starlink теперь отправляет SMS напрямую на смартфоны

Система интернета в космосе Starlink, разработанная американской компанией SpaceX, теперь позволяет отправлять SMS-сообщения непосредственно на смартфоны на Земле. Об этом объявили в официальном аккаунте SpaceX в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Среди первых текстовых сообщений, отправленных из космоса, были такие фразы, как “Новый телефон, кто это?”, “Никогда не видел такой связи” и “Очень вау”.

SpaceX также отметила, что группировка Starlink насчитывает более 5250 функциональных аппаратов. Возможность отправки SMS-сообщений из космоса стала доступной после успешного запуска шести новых спутников, который состоялся 2 января 2024 года.

Эти устройства передают информацию непосредственно на смартфоны на Земле, обходя вышки сотовой связи. Это позволяет использовать связь в местах, где мобильные сети отсутствуют.

До недавнего времени прямое подключение обычных телефонов к спутникам было затруднено из-за технических ограничений, таких как большая дистанция, высокая скорость движения спутников по орбите и слабые антенны мобильных устройств. Однако современные кремниевые антенны с фазированными решетками и новейшие алгоритмы позволили преодолеть эти проблемы, подтвердила компания SpaceX.

SpaceX также планирует установить новый рекорд по космическим запускам в 2024 году, проведя 144 запуска, что на 46 больше, чем в 2023 году.