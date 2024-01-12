 

Дом автора анонимного доноса на кота Сергея в Зеленоградске сожгла молния

12.01.2024, 15:33, Разное
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По данным пожарного управления города Зеленоградска Калининградской области, сегодня в результате удара молнии сгорел частный дом гражданина, который ранее написал донос на местного кота Сергея.

После жалобы животное было уволено из магазина «ЮМаркет». В местной епархии РПЦ считают произошедшее промыслом Божьим.

По словам очевидцев, молния ударила в дом среди ясного неба 7 раз после того, как его владелец признался в соцсетях, что именно по его доносу любимец горожан был уволен из магазина, где жил и работал. В результате здание сгорело, его владелец не пострадал.

Участковый настоятель церкви утверждает: накануне его храм получил не менее 50 запросов на молебен за здравие кота Сергея и справедливость для его обидчика. Поэтому случившееся немедленно было признано чудом, а пожарные, прибывшие на место происшествия, заявили, что как православные люди и не будут противиться высшей воле. После того, как дом сгорел дотла, местные жители отпраздновали это событие импровизированным банкетом.

– Мы все очень любим кота Сергея и молимся за него, – говорит одна из местных жительниц. – Мы даже и не подозревали, что наш сосед мог так с ним обойтись. Если бы его дом не сожгла молния, это сделали бы мы сами. А так не пришлось грех на душу брать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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