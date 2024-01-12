 

Рупор кремлевской пропаганды: Английские насилия в Йемене

12.01.2024, 15:25, Разное
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Газета "Гудок". 1928 год.

США заявили, что было запущено более 100 крылатых ракет по 16 объектам и поражено 60+ целей.
Угрожают продолжать, если хуситы продолжат атаки на корабли.
Хуситы заявили, что они потеряли 5 человек убитыми и 6 ранеными, серьезного военного ущерба нет. Насчитали 73 прилета.
Заявили, что несмотря на угрозы и атаки США будут продолжать атаки на суда в Красном море
Ждем продолжения.

Источник: Colonel Cassad


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