Боб в стиле “старые деньги” – новинка зимы: особенности и разновидности стрижки

Эта зима приносит нам новые тенденции, и все буквально одержимы трендом “старые деньги”. Можно сделать стильную и модную прическу, используя эту тенденцию, чтобы добавить своей стрижке немного изысканности и элегантности.

Просто шикарно смотрится стрижка боб в стиле “старые деньги”. Эту роскошную прическу достаточно просто воссоздать и буквально в самые кратчайшие сроки получить совершенно новый образ, излучающий роскошь. Вот несколько особенностей такой стрижки.

Как воссоздать изысканную прическу?

Стрижка боб в стиле “старые деньги” является вневременной классикой, которая вдохновлена образом жизни богатых людей. Она придает любому образу нотку изысканности и элегантности.

Если хочется попробовать эту тенденцию, нужно просто выбрать гладкий или же слегка волнистый боб. При этом волосы достигают длины чуть ниже подбородка или же ниспадают на плечи. Это позволит создать шикарный образ.

На самом деле секрет элегантности прически заключается в том, как именно вы стилизуете стрижку. Чтобы добиться желаемого эффекта, нужно сосредоточиться на объемных корнях, глянцевом финише и слегка завитых кончиках. Чтобы завершить образ, следует надеть солнцезащитные очки в стиле ретро.

Кому подойдет прическа

Независимо от того, прямые волосы или же вьющиеся, тонкие или густые, боб в стиле “старые деньги” подойдет совершенно всем.

При правильной сушке феном тонкие пряди приобретут объем, а густые станут более легкими и послушными. Это трендовая стрижка, которая является универсальным вариантом.

Как правильно подобрать прическу

Длинные волосы не всегда являются лучшим вариантом, чтобы выглядеть роскошно. Короткая стрижка боб чуть ниже скул с длинной челкой отлично подходит для круглого лица и красиво подчеркивает черты.

Однако стоит быть очень осторожными. Не стоит делать слишком короткую челку, так как она сделает лицо визуально шире.

Стрижка с пробором посредине или набок

Боб в стиле “старые деньги” является универсальной прической, которая хорошо подходит для самых разных случаев, независимо от того, носите вы волосы с прямым пробором или же уложенными набок. Она поможет придать образу нотку вневременного гламура.

Боб в стиле “старые деньги” является универсальным вариантом. Можно подстричь волосы прямо, без слоев и челки. Это придает образу элегантность и роскошь.

Стрижка с красивыми, роскошными волнами и челкой

Классический боб сам по себе является вневременной прической. Если хочется сделать стрижку в стиле “старые деньги”, то за волосами нужно правильно ухаживать. Это подразумевает под собой использование качественных увлажняющих шампуней. Кроме того, нужно еженедельно проводить глубокое кондиционирование.

Затем просто добавить объем, который будет выглядеть максимально естественно и не станет бросаться в глаза. Если хочется создать элегантный и яркий образ, стоит сделать легкие волны. Также стоит добавить стильную и модную челку, которая поможет красиво подчеркнуть черты лица и сделать образ более ярким и выразительным.

Это позволит придать внешнему виду дополнительную притягательность и настоящую роскошь.