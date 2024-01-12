Мнение: США всё глубже увязают в военных конфликтах

США всё же напали на Йемен. Позавчера я писал, что самое главное для внешней политики США — это морские торговые пути, так что хуситы, оспаривающие власть американцев над Красным морем, невероятно сильно вредят репутации американцев. Вот, пожалуйста, США начали бомбить Йемен. Как заявил Джо Байден, «в качестве прямого ответа на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

Президент Байден, конечно, лукавит. Во-первых, хуситы нападали не на международные суда, а на суда, связанные конкретно с Израилем — это вклад хуситов в защиту Сектора Газа, в котором Израиль устроил гуманитарную катастрофу. Во-вторых, бомбардировки Йемена не являются «прямым ответом», так как ракеты по израильским и американским кораблям запускают партизаны, но атакуют американцы не партизан, а случайные цели, скидывая по своему обыкновению бомбы куда попало.

Полагаю, такие атаки только сильнее разозлят хуситов. Рекрутов у них достаточно, так как население Йемена — 34 млн человек, причём гражданские войны там обыденность, а бедность является нормой. Оружия достаточно, так как за хуситами стоит Иран, который может поставить своим младшим союзникам столько ракет, торпед и беспилотников, сколько понадобится. При этом уничтожить партизан ракетами невозможно, так как они распределены по удобной для пряток территории, а для полноценной оккупации Йемена придётся высаживать туда чуть ли не половину армии США, на что американцы явно пока не готовы.

Проект СнМИ оказался прав — очередная война Израиля вышла далеко за пределы исторической Иудеи и постепенно охватывает весь нефтеносный регион. Лично я предполагал, что американцы сумеют притушить конфликт, но недооценил агрессивность израильской политики. Следующей на очереди, возможно, станет ливанская Хезболла: Израиль, во всяком случае, делает всё, чтобы спровоцировать соседа на нападение. Достаточно сказать, что несколько дней назад Израиль убил прицельным авиаударом Висама аль-Тавила, одного из лидеров Хезболлы.

Что же делают тем временем евреи в США?

Сэм Альтман, разработчик ИИ ЧатЖПТ и «самый влиятельный еврей 2023», воссоединился позавчера срамным браком с инженером-программистом из Австралии. Парни поселились в роскошном доме на Русском холме в Сан-Франциско и планируют завести много детей, так как любят большие семьи (ссылка).

Марк Цукерберг, глава бывшего Фейсбука, планомерно сливает акции своей корпорации — переводя их в золото, может быть, — и строит огромный бункер на Гавайях (ссылка 1, ссылка 2).

Официально сообщается, что площадь подземного убежища составляет всего лишь 450 квадратных метров, однако я позволю себе в этом усомниться. За 270 млн долларов, которые господин Цукерберг вкладывает в проект, можно вырыть себе бункер и побольше.

Кстати, строительство бункеров и огороженных зон вообще становится популярным среди миллиардеров занятием. К примеру, ещё один остров для богатых, Индейский ручей в Майами, становится настолько дорогим местом, что тем, у кого всего лишь сотни миллионов, но не миллиарды, там уже нечего делать. Один из обитателей закрытого острова — Джефф Безос, тоже известный айти-миллиардер (ссылка).

Чем всё это закончится, пока что неясно. Также не вполне понятно, как США будет теперь поддерживать Киев: все военные ресурсы Америки понадобятся в первую очередь на помощь Израилю, а во вторую очередь — на войну с хуситами. В третью очередь США должны будут оставить хоть какие-то ресурсы на Тайвань, так как завтрашние выборы на острове также могут спровоцировать военный конфликт. Такое распыление сил опасно для империй — оно может привести к перенапряжению и к «смерти от тысячи порезов» после ряда поражений на нескольких фронтах.

Для Киева, пожалуй, у США в 2024 останутся только добрые слова да рекомендательные письма к европейцам. При этом надо учесть, что после ухода США главной опорой Киева стала Британия, а Британия в новую войну США в Йемене вовлечена напрямую, британские корабли тоже пускают сейчас ракеты из Красного моря по пустыне. Это значит, что и на европейцев у Украины твёрдой надежды больше нет.