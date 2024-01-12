 

В Москве разоблачили группу профессиональных «возмущённых общественников», вымогавших деньги у режиссёров и артистов

12.01.2024, 13:33, Разное
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В Москве раскрыта деятельность организованной преступной группы вымогателей, изображавших возмущённую общественность.

Они требовали взятки от известных продюсеров и режиссёров, а иначе угрожали поднять скандал вокруг их произведений или личной жизни.

Ранее злоумышленники запустили две фальшивые общественные кампании в отношении популярного сериала и закрытой вечеринки, что привело к определённым последствиям для десятков людей. Конкретные названия и имена не раскрываются в интересах следствия.

По предварительной информации, в преступную группу входили профессиональные «возмущённые общественники» и жалобщики, а также несколько помощников депутатов Госдумы. Иногда они брали деньги за то, что закрывали глаза на некоторые потенциально скандальные темы, а иногда сначала запускали кампанию, а затем требовали взятку за то, чтобы она постепенно сошла на нет.

Источник в следственной группе говорит, что именно с деятельностью злоумышленников были связаны недавние странные скандалы, вызвавшие недоумение у россиян.

– Никто не понимал, как подобное ханжество возможно в стране, давшей миру группу «Тату» и сериал «Бригада». Но теперь всё встало на свои места – речь идёт об изощрённой форме вымогательства и грубым манипулировании общественным мнением, – пояснил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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