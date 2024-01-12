 

Модное окрашивание для брюнеток на зиму 2024: главные тренды и антитренды

12.01.2024, 13:26, Разное
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Когда приходит зима, многие люди стремятся придать своему образу немного тепла. Ваш цвет волос может сказать о вас многое, поэтому важно выбрать правильный оттенок. Если вы брюнетка, есть множество вариантов окрашивания, которые могут подчеркнуть вашу красоту и дополнить ваш стиль. Наверняка вам будет интересно узнать, какие цвета в тренде в этом сезоне, а какие выходят из моды. Итак, вот 5 вариантов окрашиваний для брюнеток, которые уходят из моды этой зимой, и 5 вариантов, которые будут потрясающими.

Тренды 2024 года

Когда вы приходите в салон красоты, лучше иметь при себе фото того, что вы хотите получить в итоге.

Шоколадно-коричневый.

Шоколадный брюнет — теплый темный тон, который придает волосам глубину и блеск.

Шоколадно-коричневый — идеальный выбор для осени/зимы, поскольку он дополняет цветовую палитру сезона.

Орехово-коричневый.

Этот оттенок сочетает в себе темно-коричневые оттенки с тонами лесного ореха, создавая богатый и изысканный образ.

Ореховые пряди у лица — отличный вариант для тех, кто хочет подчеркнуть легкий загар.

Карамельно-коричневый.

Напоминает предыдущий вариант, но несколько светлее. Вдохновленный цветом карамели, этот оттенок придает волосам теплоту и сияние.

Медово-коричневый.

Медово-коричневый — мягкий золотистый тон, напоминающий цвет меда.

Медовые тона придают волосам блеск и теплоту — идеально подходит для зимнего сезона.

Красновато-коричневый.

Для тех, кто ищет что-то более яркое, красновато-коричневый — отличный вариант.

Идея сочетания темно-коричневого цвета с красноватыми оттенками создает наиболее привлекательный результат, придавая прическе объем.

Антитренды-2024

Если вас в целом устраивает ваш образ, то можно и не прибегать к окрашиванию и просто освежить стрижку. Но если вы следите за модой, то от этих вариантов лучше отказаться.

Угольно-черный.

Глубокий черный без нюансов сдает позиции. Причина в том, что этот оттенок может сделать ваши волосы плоскими и безжизненными (см. заглавное фото статьи). Помимо этого, для некоторых это может быть слишком радикальным решением, поскольку такой цвет делает черты лица жестче.

Темно-коричневый без нюансов.

Темно-коричневые оттенки, лишенные объема, также вышли из употребления. Эта зима призвана придать вашим волосам глубину и подвижность.

Однородный светло-коричневый.

Однотонный светло-коричневый — еще один вышедший из моды цвет. Тонкие переходы и переливы — залог более современного образа.

Экстремальный бронд.

Бронд — смесь блондинки и брюнетки — один из ярких трендов последних лет, но резкие контрасты отходят на второй план.

Интенсивный красный.

Популярность ярких красных оттенков снижается. Более тусклые и мягкие варианты красного — выбор в этом сезоне, когда дело доходит до оформления прически брюнетки.

Как сохранить новый образ надолго

Кроме выбора цвета, также важно уделить внимание уходу за окрашенными волосами. Используйте специальные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос, чтобы сохранить яркость цвета и предотвратить его выцветание. Регулярно делайте увлажняющие маски и оберегайте волосы от перегрева при использовании утюжков и фена.


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