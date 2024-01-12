 

Смешивание кофе и алкоголя увеличивает риск сосудистых нарушений, предупреждает хирург Умнов

12.01.2024, 12:10, Разное
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Хирург Александр Умнов предостерегает от употребления кофе с добавлением алкоголя, такого как коньяк, указывая на повышение риска различных проблем, связанных с сосудистыми нарушениями. Умнов подчеркивает, что это опасно по нескольким причинам.

Эксперт объясняет, что смешивание этанола (алкоголя) и кофеина в так называемом “коктейле” может негативно воздействовать на сосуды. В результате этого комбинированного напитка могут возникнуть сосудистые спазмы, которые, в свою очередь, могут привести к нарушениям в работе сердца, мозга и почек. Постоянное потребление кофе с коньяком может даже вызвать инсульт и почечную недостаточность, подчеркивает Умнов.

Он также отмечает, что такой напиток может спровоцировать сердечную недостаточность, повышенное давление и нарушения работы внутренних органов, включая почки. Это связано с сосудистым спазмом артериол и капилляров почек.

Согласно специалисту, смешивание кофе и алкоголя также может повлиять на нервную систему и мозг. Алкоголь оказывает угнетающее воздействие, в то время как кофеин, наоборот, стимулирует центральную нервную систему. Это может увеличить риск бессонницы, психологических проблем, изменений настроения и даже психозов.

Кроме того, смешивание кофе с алкоголем может активизировать процессы в пищеварительном тракте, которые могут привести к образованию язв.


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