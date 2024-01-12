Товарооборот между Китаем и Россией стал рекордным в 2023 году

Товарооборот между Китаем и Россией за 2023 год достиг рекордного значения, увеличившись на 26,3% и составив $240,11 млрд. Эти впечатляющие цифры были представлены Главным таможенным управлением КНР и официально сообщены агентству ТАСС.

В соответствии с отчетом управления, экспорт товаров из Китая в Россию за указанный период вырос на 46,9%, достигнув почти $110,97 млрд. Импорт российских товаров в Китай также увеличился на 12,7%, составив $129,14 млрд. Положительное сальдо РФ в этой торговой деятельности сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, составив $18,17 млрд.

Этот рост продолжает тренд, начавшийся в 2022 году, когда товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 29,3%, достигнув рекордных $190,271 млрд. Экономический помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, почти 92% расчетов между Россией и Китаем проводятся в национальных валютах.

Премьер-министр Михаил Мишустин, встретившись с председателем КНР Си Цзиньпином в декабре, отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем успешно справилось с различными вызовами.