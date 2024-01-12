 

Politico – законопроект о мобилизации грозит Киеву всё новыми проблемами

12.01.2024, 12:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Законопроект о новых правилах мобилизации не только крайне непопулярен среди уставших от войны и коррупционных скандалов в армии украинцев, но и может оказаться неподъёмным для Киева с экономической точки зрения, пишет Politico. По словам Владимира Зеленского, мобилизация около полумиллиона человек обойдётся примерно в €12 млрд.


АР

Колоссальное напряжение, которое конфликт на Украине наложил на страну, нашло отражение в конфликте вокруг крайне непопулярного законопроекта о мобилизации, пишет Politico. В четверг кабинет министров Украины отозвал резонансный законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады. Ожидается, что скоро кабмин подаст в Раду доработанный проект закона с учётом предложений от депутатов.

В Киеве отмечают, что в этом году украинской армии потребуется дополнительно около полумиллиона человек, что позволило бы отдохнуть измученным солдатам на передовой, а также продолжать вести военные действия. Однако законопроект настолько непопулярен среди украинцев, что политики боятся брать за него ответственность. Даже Владимир Зеленский предпочитает, чтобы законопроект о мобилизации предлагало правительство, а не он сам.

Как пишет издание, месяцы военных действий, которые стоили тысяч жизней, но не принесли существенного результата, коррупционные скандалы в армии и чувство усталости как внутри страны, так и среди союзников Украины привели к тому, что первоначальный энтузиазм украинцев вступать в ряды ВСУ испарился.

Более того, всё чаще в Киеве рассуждают об экономических последствиях новой масштабной мобилизации для страны. Практически весь государственный бюджет Украины тратится на военные усилия страны, а финансировать остальную экономику помогает помощь от ЕС и США. Но так как сейчас эта помощь оказалась под вопросом, Киеву приходится искать баланс между привлечением новых солдат и поддержанием экономики и военной промышленности на плаву.

По словам самого Зеленского, мобилизация около полумиллиона человек обойдётся примерно в €12 миллиардов и, учитывая, что для выплаты зарплаты одному солдату требуется, чтобы шесть украинцев платили налоги, стране не хватает примерно 3 миллионов работающих людей.


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