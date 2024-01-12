Россиян обяжут регистрировать секс через Госуслуги

Для профилактики распространения ЛГБТ-идеологии и любых форм контактов, не одобренных комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, с 1 марта 2024 года граждане обязаны получать разрешение на любой половой контакт через портал Госуслуги.

Для регистрации необходимо предоставить медицинские карты партнёров, справки из психоневрологического диспансера, паспорт объекта недвижимости, сертификаты Роспотребнадзора о соответствии нормам стерильности постельного белья и санитарной безопасности используемой мебели. Также требуется записать на видео согласие двух партнёров и приложить к нему свидетельство о браке. Решение будет принято в течение 30 рабочих дней, а его срок действия составит 7 суток с момента вынесения положительной резолюции.

– Своевременная подача документов – залог здоровой семьи, – прокомментировали инициативу законодатели.

В случае если соитие произошло без оформленного разрешения оба участника будут считаться правонарушителями, совершившими групповое изнасилование.

—