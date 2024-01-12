Инструмент MOCAT от MIT оценивает вместимость орбиты Земли для управления космической средой и мониторинга мусора

Исследователи из Лаборатории астродинамики и космической робототехники Массачусетского технологического института (MIT) представили общедоступную бета-версию инструмента MOCAT, созданного для оценки вместимости околоземного пространства. Этот инновационный инструмент способен определить количество космического мусора и других объектов, находящихся на орбите Земли.

MOCAT представляет собой программу, состоящую из двух модулей. Первый модуль, MOCAT-MC, проводит подробное моделирование индивидуальных траекторий, обеспечивая высокую точность расчетов. Второй модуль, MOCAT-SSEM, создает менее детализированную картину, но способен проводить вычисления за несколько секунд на персональных компьютерах.

Этот инструмент позволяет различать разные категории объектов и обобщать их параметры. MIT считает, что MOCAT может использоваться для комплексного управления околоземной средой и исследования причин образования нового космического мусора.

Инструмент доступен на платформе GitHub для совместного создания и размещения программного обеспечения.

Эта новинка от MIT открывает новые возможности для мониторинга и управления околоземным пространством и может стать важным шагом в обеспечении безопасности космических операций.