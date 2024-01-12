Мораторий на проверки для резидентов ТОР и СПВ на Дальнем Востоке с 2024 года расширили

Министерство восточного развития подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается ввести расширенный мораторий на плановые проверки для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток (СПВ) начиная с 1 сентября 2024 года. Согласно этому проекту, все резиденты этих территорий освободятся от плановых проверок. Для высокорисковых предприятий, которые обязаны подвергаться проверкам в рамках федерального моратория, предлагается заменить контроль профилактическими визитами.

Также в проекте предусматривается введение особого режима контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Согласно разработанному проекту, федеральный мораторий на плановые проверки для резидентов ТОР и СПВ может быть расширен на весь период функционирования этих территорий, который составляет 70 лет.

Для предприятий, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, сохраняются обязательные профилактические визиты контролеров. Это затронет как государственный контроль на федеральном и региональном уровнях, так и муниципальный контроль.

Проект также регулирует порядок проведения профилактических визитов, их планы должны согласовываться с Министерством восточного развития. Устанавливается рекомендуемая частота проведения не более трех визитов в год. Срок проведения визита составляет один рабочий день, с возможностью продления на тот же срок при необходимости “инструментального обследования”. Если в результате визита выявляются нарушения, резиденту выдается предписание об их устранении.

Этот проект разработан в рамках выполнения поручений вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, который ответственен за реформу контрольно-надзорной деятельности. На данный момент в стране действует общий мораторий на проведение плановых проверок до 2030 года, за исключением высокорисковых предприятий. Внеплановые проверки также отменены в 2024 году, за исключением случаев “срабатывания” индикаторов риска. Законы о ТОР и СПВ предусматривают возможность установления особенностей государственного контроля для их резидентов, но это впервые используется проектом Министерства восточного развития.

На данный момент ТОР и СПВ имеют возможность проводить совместные проверки, которые согласовываются Министерством. Если проект будет принят, этот порядок будет отменен. Идея установления особого режима госконтроля в ТОР и СПВ обсуждалась в последние годы, особенно в свете санкций 2022 года. Возникали предложения о моратории на проверки на этапе инвестиционного цикла и об ограничении проверок после ввода в эксплуатацию объектов, построенных резидентами, с освобождением предпринимателей от контрольных мероприятий на три года.