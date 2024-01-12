 

Мораторий на проверки для резидентов ТОР и СПВ на Дальнем Востоке с 2024 года расширили

12.01.2024, 10:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство восточного развития подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается ввести расширенный мораторий на плановые проверки для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток (СПВ) начиная с 1 сентября 2024 года. Согласно этому проекту, все резиденты этих территорий освободятся от плановых проверок. Для высокорисковых предприятий, которые обязаны подвергаться проверкам в рамках федерального моратория, предлагается заменить контроль профилактическими визитами.

Также в проекте предусматривается введение особого режима контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Согласно разработанному проекту, федеральный мораторий на плановые проверки для резидентов ТОР и СПВ может быть расширен на весь период функционирования этих территорий, который составляет 70 лет.

Для предприятий, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, сохраняются обязательные профилактические визиты контролеров. Это затронет как государственный контроль на федеральном и региональном уровнях, так и муниципальный контроль.

Проект также регулирует порядок проведения профилактических визитов, их планы должны согласовываться с Министерством восточного развития. Устанавливается рекомендуемая частота проведения не более трех визитов в год. Срок проведения визита составляет один рабочий день, с возможностью продления на тот же срок при необходимости “инструментального обследования”. Если в результате визита выявляются нарушения, резиденту выдается предписание об их устранении.

Этот проект разработан в рамках выполнения поручений вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, который ответственен за реформу контрольно-надзорной деятельности. На данный момент в стране действует общий мораторий на проведение плановых проверок до 2030 года, за исключением высокорисковых предприятий. Внеплановые проверки также отменены в 2024 году, за исключением случаев “срабатывания” индикаторов риска. Законы о ТОР и СПВ предусматривают возможность установления особенностей государственного контроля для их резидентов, но это впервые используется проектом Министерства восточного развития.

На данный момент ТОР и СПВ имеют возможность проводить совместные проверки, которые согласовываются Министерством. Если проект будет принят, этот порядок будет отменен. Идея установления особого режима госконтроля в ТОР и СПВ обсуждалась в последние годы, особенно в свете санкций 2022 года. Возникали предложения о моратории на проверки на этапе инвестиционного цикла и об ограничении проверок после ввода в эксплуатацию объектов, построенных резидентами, с освобождением предпринимателей от контрольных мероприятий на три года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Смешивание кофе и алкоголя увеличивает риск сосудистых нарушений, предупреждает хирург Умнов

12.01 / Товарооборот между Китаем и Россией стал рекордным в 2023 году

12.01 / Россиян обяжут регистрировать секс через Госуслуги

12.01 / Инструмент MOCAT от MIT оценивает вместимость орбиты Земли для управления космической средой и мониторинга мусора

12.01 / Кардиоло Палееваг рассказал, как отличить неврологическую боль от инфаркта

12.01 / Названы ранние симптомы деменции, которые легко упустить

12.01 / Шарль Мишель: «Благодаря санкциям Россия больше не может производить «Новичок» для убийства оппозиционеров»

12.01 / Мнение сторонника Кремля: О логике чушпана… Почему Зеленский против прекращения огня?

12.01 / Российские ученые создали приложение, определяющее группу крови по фотографии

12.01 / XReal выпустила AR-очки Air 2 Ultra за 699 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика