Кардиоло Палееваг рассказал, как отличить неврологическую боль от инфаркта

Инфаркт миокарда проявляется разнообразной симптоматикой, которая может схожа с признаками других заболеваний, по словам кардиолога Филиппа Палеева. Для различения неврологических болей от инфаркта, Палеев рекомендует обращать внимание на три ключевые характеристики:

Неврологическая боль обычно исходит из конкретного места и может быть определена пальпацией. В случае инфаркта, боль не сосредотачивается в определенной области груди.

Неврологическая боль усиливается при движениях, наклонах или смехе, но улучшается, когда человек принимает удобную позу или ложится. Боли в сердце, наоборот, не зависят от положения тела и могут обостряться при небольших физических нагрузках.

Интенсивные сердечные боли обычно не длительны и длится не более 30 минут, в то время как неврологические боли могут быть продолжительными.

Кардиолог также отметил, что боль из-за проблем с сердцем может быть вызвана холодом, например, при выходе на улицу или употреблении охлажденных продуктов, и может напоминать боли в животе, особенно в эпигастральной области.