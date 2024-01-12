Названы ранние симптомы деменции, которые легко упустить

Деменция – это состояние, при котором человек постепенно утрачивает когнитивные функции, включая память и мышление. Однако, долгое время эта проблема может оставаться незамеченной. Невролог Ричард Рестак поделился информацией о ранних признаках деменции, которые связаны с апраксией и агнозией.

Апраксия представляет собой нарушение способности выполнять привычные задачи, которые ранее человек справлялся без труда. Например, человек с деменцией может не справиться с приготовлением обычного обеда, хотя он может описать процесс правильно. Он не в состоянии последовательно выполнить все необходимые действия.

Агнозия, с другой стороны, связана с нарушением способности узнавания знакомых вещей и мест. Люди с деменцией могут забыть путь домой или не смогут узнать знакомых людей. Это нарушение интерпретации информации, полученной от органов чувств.

Эти ранние признаки деменции могут быть неочевидными, и часто они не сопровождаются двигательными дефектами. Однако они могут быть ключевыми сигналами развивающихся проблем с мозгом. Поэтому важно обращать внимание на такие изменения и проконсультироваться с врачом при их возникновении.