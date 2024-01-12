 

Запад — это Рим времён своего упадка

12.01.2024, 9:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Запад сейчас похож на Рим времён своего упадка, пишет Die Welt. Молодёжь слаба и беспечна, женщины занимают руководящие посты. Тем временем в Европу, как в своё время варвары, рвутся миллионы мигрантов — голодных, амбициозных и закалённых в борьбе за выживание. Китай же, как Персия, набирает силу и требует от ЕС и США постоянной бдительности, истощая имеющиеся ресурсы.


AP

Европа сейчас переживает период, схожий с тем, что происходило перед гибелью Рима, пишет Die Welt. Молодёжь с татуировками и безумными причёсками разгуливает по Парижу, Берлину и Нью-Йорку. Гомосексуалистам разрешают заключать браки. Женщины занимают высокие государственные должности. В то же время на Запад рвётся всё больше мигрантов — голодных, амбициозных и закалённых в борьбе за выживание.

При этом у Европы и США появился новый конкурент в лице Китая. Поэтому им приходится тратить всё больше денег, чтобы Пекин не одержал над ними верх. И историкам эта ситуация очень сильно напоминает как раз позднеримский декаданс, когда империя, с одной стороны, столкнулась с угрозой в лице варваров на своей собственной периферии, а с другой — вдали силу набирала Персия, что так же требовало постоянной бдительности и истощало ресурсы Рима.

И вопрос не в том, выживет Запад или нет, а в том, что от него в будущем останется. Но тут история преподносит скорее утешительный пример, ведь учёные до сих порт говорят на латыни, а сформулированные некогда принципы права до сих пор действуют в Европе.  

 


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