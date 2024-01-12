Запад — это Рим времён своего упадка

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Запад сейчас похож на Рим времён своего упадка, пишет Die Welt. Молодёжь слаба и беспечна, женщины занимают руководящие посты. Тем временем в Европу, как в своё время варвары, рвутся миллионы мигрантов — голодных, амбициозных и закалённых в борьбе за выживание. Китай же, как Персия, набирает силу и требует от ЕС и США постоянной бдительности, истощая имеющиеся ресурсы.



AP

Европа сейчас переживает период, схожий с тем, что происходило перед гибелью Рима, пишет Die Welt. Молодёжь с татуировками и безумными причёсками разгуливает по Парижу, Берлину и Нью-Йорку. Гомосексуалистам разрешают заключать браки. Женщины занимают высокие государственные должности. В то же время на Запад рвётся всё больше мигрантов — голодных, амбициозных и закалённых в борьбе за выживание.

При этом у Европы и США появился новый конкурент в лице Китая. Поэтому им приходится тратить всё больше денег, чтобы Пекин не одержал над ними верх. И историкам эта ситуация очень сильно напоминает как раз позднеримский декаданс, когда империя, с одной стороны, столкнулась с угрозой в лице варваров на своей собственной периферии, а с другой — вдали силу набирала Персия, что так же требовало постоянной бдительности и истощало ресурсы Рима.

И вопрос не в том, выживет Запад или нет, а в том, что от него в будущем останется. Но тут история преподносит скорее утешительный пример, ведь учёные до сих порт говорят на латыни, а сформулированные некогда принципы права до сих пор действуют в Европе.