Шарль Мишель: «Благодаря санкциям Россия больше не может производить «Новичок» для убийства оппозиционеров»

Ни один российский оппозиционер не подвергся отравлению боевым отравляющим веществом «Новичок» с 2022 года – с таким заявлением выступил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Политик объяснил это запретами на импорт в Россию ряда необходимых для создания этого яда товаров, введённых в рамках 1, 2, 5 и 7 пакетов санкций.

Мишель пояснил, что для производства «Новичка» необходимы дигидрофенол аммония и кальцинат стронция, 95% которых в мире производится британской Salisbury Chemicals. Компания прекратила отгрузку этих веществ в Россию после введения санкций. По данным разведки НАТО, крупнейший завод «Новичка» в Подольске в настоящее время простаивает из-за отсутствия реагентов, а также в результате прорыва трубопровода.

Наладить собственное производство или импорт необходимых материалов из дружественных стран Россия сможет не раньше 2026 года, уверены в Евросовете. Шарль Мишель пообещал продолжать работать с европейскими коллегами, чтобы не дать России снова стать «новичковой супердержавой».

– Мы спасли множество жизней оппозиционеров и демократических политиков, – похвастался глава Европейского совета. – Трагедия могла бы случиться с сотнями, если не тысячами, честных и смелых людей, которые в Латвии и Польше рисуют планы обустройства России. В ближайшее время в Брюсселе будет открыт мемориал жертвам «Новичка», в котором будут перечислены имена всех пятерых российских политиков, которые сообщали о странных ощущениях и симптомах отравления.

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