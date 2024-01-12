По позициям хуситов в Йемене нанесены ракетно-авиационные удары

Вооруженные силы США и Великобритании ночью 12 января начали наносить массированные авиаудары по аэропортам, центрам производства дронов, складам оружия хуситов в Йемене.

По сообщению Пентагона, военная операция проводится при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна.

Представитель Пентагона сказал Sky News Arabia, что атакам подверглись около 10 целей — в частности, несколько районов в Сане и порт Ходейда. Он утверждает, что были поражены центры по производству дронов и склады оружия. По данным CNN, США использовали крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. По информации телеканала Al Hadath, был атакован аэропорт в городе Ходейде, а также объекты в городах Саада и Дхамар. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Информацию об американо-британской военной операции также подтвердили источники Al Arabiya.

Reuters уточняет, что США нанесли удары по хуситам в Йемене впервые с 2016 года. Al Mayadeen сообщает, что на фоне обстрела Йемена цены на нефть выросли уже на 2,5 процента.

США и Великобритания договорились о скоординированной атаке на позиции хуситов после того, как в конце 2023 года в Красном море участились обстрелы международных судов. Это произошло на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», наносят удары по судам, которые они связывают с Израилем. Financial Times писала, что целями США будут в том числе площадки для запуска ракет.

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси угрожает, что ни одна атака не останется без ответа.

Военная операция по Йемену, как заявляет Пентагон, стала ответом США и ее союзников на систематические атаки хуситов (поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая контролирует большую часть Йемена) по судам, связанным с Израилем, в Красном море. Напомним, они начались вскоре после того, как развернулась война в секторе Газа. Хуситы сразу выразили готовность воевать на стороне палестинцев. Свои слова они подтвердили ракетными атаками на израильские города. Кроме того, они заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

12 декабря с территории Йемена была запущена баллистическая ракета по танкеру под флагом Норвегии. 3 декабря обстрелу подверглись американский эсминец Carney и несколько гражданских судов. 15 декабря хуситы атаковали еще два корабля с флагом Либерии. 10 января был нанесен удар по американскому кораблю. Всего, по подсчетам Центрального командования ВС США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. Кроме того, военные базы Америки в Сирии и Ираке с октября 2023 года подверглись 130 атакам.

В ответ США и их союзники заявили о начале международной военно-морской операции по защите моря. Это первые удары США по хуситам в Йемене с 2016 года.