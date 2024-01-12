Установлена связь между беспокойным сном и снижением когнитивных способностей

Как сообщает издание Neurology, группа американский ученых, представляющих Калифорнийский университет, выявила четкую связь между степенью качества сна и когнитивными способностями человека.

В ходе исследования, в котором было задействовано 526 человек в возрасте от 30 до 40 лет, установили, что испытуемые, сон которых носил беспокойный характер, в 2,5 раза чаще набирали в процессе тестирования меньше баллов, чем тем, кто не ворочались и спали спокойно.

Доктор Юэ Ленг отмечает, что беспокойный сон приводит к тому, что способности мозга к очищению от токсичных белков ухудшаются, а это повышает степень вероятности развития болезни Альцгеймера. Особое внимание эксперт уделила приоритету качества ночного отдыха над количеством.