Стартап Skwheel продемонстрировал электрические лыжи на колесах

Французский стартап представил систему перемещения по городским улицам и бездорожью, получившую название Skwheel One и представляющую собой электрические лыжи на колесах.

Разработка подразумевает две моторизованные лыжи, моторы которых выдают мощность в 600 Вт, литий-ионные батареи, крепления в стиле сноуборда и пульт дистанционного управления. Максимальная скорость составляет 80 км/ч, но на общественных дорогах действует ограничение в 25 км/ч, причем лыжи оснащены как электронной тормозной системой, так и механическими тормозами.

Общий вес лыж, способных преодолеть на одном заряде батареи расстояние в 30 километров, составляет 12,5 килограмма.