Экс-офицер разведки США раскрыл подробности о НЛО

На неофициальной встрече бывший офицер разведки США Дэвид Граш раскрыл удивительные детали о загадочных НЛО. В мероприятии участвовали представители ЦРУ, ФБР, Министерства внутренней безопасности, а также технологические магнаты и финансовые деятели.

Согласно анонимному участнику, который смог сделать снимки Граша, встречу организовали финансисты Уолл-стрит. Мероприятие описывается как беседа в узком кругу, что лишь добавляет загадочности этому событию.

Граш, предоставивший свою информацию, заявил, что его источники работали с гигантским беспилотником размером с футбольное поле, обладающим удивительными способностями манипулирования временем и пространством. Этот технологический колосс способен в течение года обеспечивать энергией около 70 000 домов.

Также стало известно, что цель встречи заключалась в сборе группы верующих и скептиков для обсуждения представленных Грашем данных о НЛО. Согласно информатору, многие участники покинули встречу, убежденные в правдивости рассказа офицера разведки.

После презентации Груша участникам предоставили возможность задать вопросы, однако содержание этих вопросов остается тайной. Предполагается, что они касались внешности и происхождения пришельцев.

С июня 2023 года Дэвид Граш попадает в заголовки газет. Тогда он заявил, что Ватикан осведомлен о существовании нечеловеческого разума, и о том, как они помогли США вернуть сбитый НЛО в конце Второй мировой войны.

Граш дал показания под присягой перед Конгрессом в июле 2023 года. Тогда он и другие разоблачители из вооруженных сил США поделились подробностями своих встреч и информацией о секретных программах правительства, связанных с нечеловеческими технологиями.

Во время слушаний Граш утверждал, что США обладают НЛО с 30-х годов. Однако в Нью-Йорке он сказал, что правительство участвовало в восстановлениях НЛО после крушения до 1933 года.

Считается также, что Граш утверждал, что менее 50 человек осведомлены о масштабах данного явления.

На июльских слушаниях в 2023 году Граш предположил, что американское правительство, предположительно, убивало людей в рамках заговора с целью скрыть правду об НЛО. Он повторил подобные заявления во время недавней презентации.