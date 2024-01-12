 

Новый дверной замок от Philips определяет хозяина по рисунку вен

12.01.2024, 5:36, Разное
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Компания Philips представила умный дверной замок, способный распознать хозяина квартиры по рисунку вен.

Действие устройства, получившего название Palm Recognition Smart Deadbolt, основано на биометрической системе распознавания, что значительно повышает степень безопасности дома, причем в дальнейшем, как отмечают разработчики, умное устройство, открывающее дверь после поднесения к нему руки, может полностью заменить традиционный замок.

Стоит отметить, что новинка способна регистрировать до 50 венозных рисунков на ладони и определять руки людей всех возрастов даже в том случае, если они грязные. Стоимость умного дверного замка от Philips, появление которого на рынке ожидается уже в первой половине наступившего 2024 года, составит 360 долларов.      


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