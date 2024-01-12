 

Ученые нашли пять новых подтипов болезни Альцгеймера

12.01.2024, 5:36, Разное
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Как сообщает агентство ТАСС, нидерландские ученые, представляющие Амстердамский университет, выявили у болезни Альцгеймера пять ранее неизвестных подтипов, отличающихся друг от друга наборами белков и других биомолекул, деятельность которых в процессе развития деменции нарушается.

Исследователи отмечают, что для каждого подтипа следует подбирать индивидуальное лечение, что объясняет, почему многим пациентам лекарства от деменции в рамках клинических испытаний не помогали. Пациенты с первым вариантом заболевания отличались повышенным уровнем амилоида, в то время как при втором типе, напротив, имеет место снижение его выработки и замедление роста нервных клеток.

Кроме того, варианты болезни Альцгеймера различаются по степени синтеза белка, функционированию иммунной системы и работе органа, отвечающего за выработку спинномозговой жидкости. Полученные данные, как надеются специалисты, позволят повысить степень эффективности лечения болезни Альцгеймера.        


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