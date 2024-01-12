 

Рупор кремлевской пропаганды: Об этом должны помнить наследники Гитлера и Муссолини

12.01.2024, 4:42, Разное
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Россия использовала на Украине все виды вооружений, кроме ядерного (с) Медведев

Как уже не раз писал, все что лежит ниже порога применения ядерного оружия – может и будет применено на Украине.
Также Медведев заявил, что угрозы ударов по России могут стать обоснованием для применения ядерного оружия.

Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России.

Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: «г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства.
Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве.

Это уже следующий этап, который может начаться с применения ТЯО на Украине при переходе на предпоследний этап эскалации перед началом ядерной войны между США и Россией.

Источник: Colonel Cassad


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