В РФ разработали методику получения воды из воздуха в пустыне

Как сообщает издание «Коммерсантъ», группа ученых, представляющих Южный федеральный университет, разработала способ добывания воды из очень сухого воздуха.

В качестве основы оригинальной установки выступила природная способность некоторых видов насекомых Африки, прежде всего жуков, распространенных в Намибии, выживать в условиях пустыни и полупустыни. Данные насекомые аккумулируют росу, образующуюся за счет перепадов температур, а эффект объясняется наличием в организме жуков сорбентов, которые впитывают влагу ночью, а при дневной жаре начинают отдавать накопленное.

Лабораторная установка, представляющая собой каркасную структуру из металла и органики, способна демонстрировать высокую степень эффективности даже при уровне влажности в 25%, а себестоимость литра воды, полученной таким образом, составляет около девяти рублей.