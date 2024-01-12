 

Запущен первый в мире стриминговый сервис для собак

12.01.2024, 4:25, Разное
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В рамках выставки потребительской электроники CES 2024, проходящей в Лас-Вегасе, стартап One by One Music продемонстрировал стриминговый сервис для собак, благодаря которому домашние питомцы смогут снизить уровень стресса за счет прослушивания расслабляющей музыки.

Разработчики отмечают, что длительность звучания мелодии не ограничена, учитывая то обстоятельство, что генерация музыки осуществляется при помощи искусственного интеллекта.

Стоимость месячной подписки составляет 6,7 доллара, причем две минуты музыки, сгенерированной ИИ, доступны бесплатно, что позволяет проверить, успокаивает ли мелодия домашнего питомца в отсутствие хозяина, или нет. Разработчики утверждают, что музыка снижает стресс у собак на 84%.     


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