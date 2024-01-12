 

Рупор кремлевской пропаганды: Переписать икону со Сталиным

12.01.2024, 3:30, Разное
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В Грузии местные попы призвали "срочно переписать" икону Сталина с Матроной (изготовлена в 2008 году), с которой якобы Сталин встречался во время битвы за Москву.
Раньше грузинские попы вполне себе спокойно икону экспонировали у себя, а теперь после актов вандализма призвали к "исторической достоверности". Угрожают, что если подарившие икону ее сами не перерисуют, то уже за краски возьмуться они самостоятельно.

Конечно же нет ни одного документального свидетельства о том, что Сталин когда-либо встречался с Матроной, не говоря уже о горячечном бреде про облеты Москвы с иконами во время операции "Тайфун". Это уже постсоветские байки. Что впрочем в рамках развития причудливой ветви "православного сталинизма" (во второй половине нулевых, когда в России начался масштабный процесс реабилитации Сталина в общественном сознании) порождало в том числе и подобные иконы, с которых ржали левые и бугуртили правые.

Сама икона со Сталиным в церкви давно уже превратилась в мем, который никому особо и не мешал (кто хотел верить в эту байку, мог в нее верить, кто не хотел – мог посмеиваться над ней), который в столь причудливой форме выплыл при очередным параксизмах русофобии в Грузии, что применительно к Грузии особенно иронично, так как более великого человека нежели Сталин Грузия не рожала (хотя тут уже могут предъявить осетины, со своей версией, что Сталин был не грузином, а осетином) и не факт, что родит когда-нибудь в дальнейшем.

Источник: Colonel Cassad


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