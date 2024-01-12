 

Названа причина исчезновения гигантских обезьян

12.01.2024, 3:15, Разное
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Как сообщает издание Nature, международная группа ученых, представляющих Китай, Соединенные Штаты и Австралию, установила причину исчезновения гигантских обезьян, известных как гигантопитеки.

В ходе исследования было установлено, что данные приматы, проживавшие на карстовых равнинах Южного Китая, вымерли в диапазоне от 295 до 215 тысяч лет назад, когда люди еще не прибыли в обозначенный регион. По мере того, как менялся климат, уточнили исследователи, гигантские обезьяны не адаптировались, в связи с чем Gigantopithecus blacki, учитывая недоступность привычных источников пищи, были вынуждены переходить на источники, отличающееся более низкой степенью питательности, что в итоге привело к сокращению популяции.

Ученые подчеркнули: «Понимание причин вымирания приматов имеет решающее значение в связи с угрозой шестого массового вымирания, нависшей над планетой».    


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