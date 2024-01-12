Установлена связь между микробиомом и старением кожи

Как показали результаты исследования, проведенного представителями Центра инноваций в микробиоме Калифорнийского университета в Сан-Диего, между признаками старения кожи и совокупностью микроорганизмов на ней существует достаточно тесная связь.

В ходе исследования, как отмечает издание Frontiers in Aging, ученые выяснили, какой микробиом несет ответственность за появление морщин и других признаков старения, а какой имеет отношение к хронологическому возрасту. Эксперт Цянь Чжэн, представляющая исследовательский центр компании L`Oreal, уточнила, что полученные результаты знаменуют собой значительный шаг на пути к разработке технологий для сохранения молодости кожи.

Уже в обозримом будущем ученые намерены выявить конкретные биомаркеры микробиома, связанные со старением кожи.