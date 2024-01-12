Хайлайтер создает эффект подсвеченной изнутри кожи: как замаскировать следы усталости косметикой

От переутомления наше лицо становится тусклым и невыразительным. В этой статье мы расскажем о том, как замаскировать следы усталости и как правильно использовать консилер, тональный крем и другую косметику, чтобы ваше лицо снова засияло свежестью. Наши советы помогут вам выглядеть на все сто, даже если вы мало спали или пережили стресс.

Используйте корректор

Это, пожалуй, самый важный совет, который мы можем вам дать. Если у вас темные круги под глазами, то просто замазать их консилером будет недостаточно, ведь они все равно будут видны. К тому же, если наносить консилер в несколько слоев, ваше лицо может выглядеть ненатурально. Лучшее, что можно сделать для борьбы с темными кругами, – это сначала нанести цветной корректор, а уже потом консилер.

Фиолетовый оттенок усталой кожи можно нейтрализовать с помощью абрикосово-оранжевых цветов. Если нанести абрикосовый корректор на темные круги, а потом добавить консилер, то вам понадобится меньше консилера и такая маскировка темных кругов продержится весь день. Просто начните с нанесения под глаза специального крема – это вам очень поможет.

Наносите консилер правильно

После того как вы научитесь использовать цветной корректор, просто нанести как можно больше консилера будет недостаточно. Многие визажисты раньше считали, что лучше всего покрывать область вокруг глаз так, чтобы консилер не доходил до нижнего края ресниц. Сейчас многие из них рекомендуют распределять консилер только по самой темной части кругов под глазами и аккуратно размазывать его безымянным пальцем. Если же нанести консилер близко к нижнему краю ресниц, то есть риск, что макияж будет выглядеть ненатурально.

Перейдите на бежевую подводку

Если вы чувствуете усталость, а ваши глаза выглядят воспаленно, важно выбирать средства для макияжа, которые придают вам свежесть. Хотя темные карандаши и тени могут сделать уставшие глаза тяжелее, это не значит, что вам вообще не следует использовать их.

Один из главных способов, которые визажисты используют для избавления от признаков усталости вокруг глаз, – это нанесение бежевой подводки на нижнюю линию ресниц. Этот прием также помогает осветлить белки глаз, создавая иллюзию более ясного взгляда.

Расчешите и поднимите брови

На первый взгляд этот совет может показаться странным, но если вы расчесываете свои брови, то это поможет вашим усталым глазам выглядеть более яркими и свежими. Это простое действие отвлекает взгляд от участков с сильной отечностью. Чистой щеточкой расчешите брови вверх, чтобы поднять их, а затем закрепите их гелем для бровей.

Регулярно наносите хайлайтер

Это, несомненно, самая яркая техника нанесения макияжа. Хитрость заключается в том, чтобы нанести небольшое количество светящегося блика на внутренний уголок глаза и внешний край надбровной дуги, чуть ниже самой надбровной кости. Светоотражающие свойства хайлайтера создадут иллюзию яркости, откроют глаза и нейтрализуют следы усталости. Начните с легкого блика, чтобы светоотражающий пигмент не попадал туда, где его нанесение не требуется.

Другие косметические средства

Используйте тональный крем или флюид, чтобы выровнять тон кожи лица и скрыть покраснения и другие недостатки. Нанесите румяна на щеки, чтобы придать лицу свежий и здоровый вид. Выберите натуральный оттенок, который соответствует вашему цвету кожи.

Используйте помаду для губ, чтобы придать своему лицу чистый и свежий вид. Выберите яркий цвет, который соответствует вашему цвету кожи и волос. Не забудьте закрепить макияж пудрой, чтобы он держался на протяжении всего дня. Оцените результат в зеркале. Если все сделано правильно, ваше лицо должно выглядеть свежим и отдохнувшим.