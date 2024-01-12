Рупор кремлевской пропаганды: Месть Путина

Когда по разнарядке надо как-то привязать к новости Путина, но из причастности был найден только Павел Буре.

Получается, что если все так, как пишет Bild, то когда IIHF отстранял сборную России по хоккею от соревнований, то Путин руками своего друга Буре мстил России за что-то и мешал ей играть в хоккей?

Что-то в этой логике не так…

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