В США обнаружена древнейшая окаменелость кожи рептилии

Как сообщает научное издание Current Biology, международная группа китайских и американских ученых, представляющих Цзилиньский и Оклахомский университет соответственно, обнаружила самый древний фрагмент окаменевшей кожи из тех, что известны науке.

В данном случае речь идет о находке, имеющей отношение к эпохе палеозоя и принадлежащей рептилии, проживавшей около 289 миллионов лет назад. Исследователи отмечают, что окаменелость, напоминающая шкуру крокодила, старше всех подобных экземпляров на 21 млн лет.

Особое внимание ученые уделили тому факту, что нефть и различные смолы, проникавшие в систему известняковых пещер Ричардс Спур, расположенную в штате Оклахома, выступили в качестве консервантов, в связи с чем образец достаточно неплохо сохранился. Открытие, как подчеркнули исследователи, позволит лучше понять историю эволюции кожи наземных позвоночных животных.