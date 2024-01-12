 

Рупор кремлевской пропаганды: Главная проблема ясна

12.01.2024, 1:15, Разное
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Россия настолько свободная страна, что даже во время войны позволяется участвовать в выборах президента даже такому мудаку как Надеждин.
Между тем, на территории "свободной Украины" выборы президента вообще проводиться не буду. А так хотелось увидеть кандидатов "Войну надо остановить, Зеленского нужно убрать". Но это конечно при нацистах невозможно.

На Западе же называют мудаков из "Яблоко" умело подпущенными, которые развлекают аудиторию и имитируют наличие оппозиции, чтобы скрыть плохо скрываемое недовольство тем, что пятую колонну в 2022-2023 годах изрядно подзачистили и за всю шайку-лейку отдувается Явлинский и Ко.

PS. Сами выборы очевидно большой интриги не имеют в силу текущей социологии.

Источник: Colonel Cassad


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