Ученые выявили особенности состава крови долгожителей

Как сообщает издание GeroScience, в ходе 35-летнего исследования группе ученых из Швеции удалось раскрыть особенности состава крови людей, относящихся к категории долгожителей.

Результаты анализа крови 44 тысяч человек, возраст которых превышал отметку в 64 года, четко показали, что у тех, кто перешагнул возрастную отметку в сто лет, степень содержания сахара, креатинина и мочевой кислоты была намного ниже. Ученые уточнили, что среди лиц, отличавшихся низким уровнем мочевой кислоты, шансы дожить до ста лет имели 4% испытуемых, в то время как у испытуемых с высоким показателем вековой юбилей отметили лишь 1,5% участников исследования.

Ученые предполагают, что биомаркеры зависят от употребления здоровой пищи и отказе от алкоголя, причем исследование дает возможность утверждать, что отраженные в уровнях биомаркеров генетические факторы могут играть в исключительном долголетии существенную роль.